أيمن الصفدي: مصر والأردن يربطهما علاقات تاريخية أخوية راسخة ومتجذرة

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إنّ مصر والأردن يربطهما علاقات تاريخية أخوية راسخة ومتجذرة، مشددًا على أن القاهرة وعمان على المستوى الثنائي يسيران على طريق واضحة في اتجاه تفعيل التعاون وزيادته بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وشدد “الصفدي”، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره بدر عبد العاطي، نقلته قناة “إكسترا نيوز”، على أن التعاون بين مصر والأردن يأتي عبر قنوات الاتصال القائمة بشكل كامل، مؤكدًا أن توجيهات الملك عبدالله الثاني والرئيس السيسي لنا بأن نأخذ هذه العلاقة فيما يتعلق بالتعاون الثنائي إلى أقصى مدى لأننا كلما زدنا التعاون انعكس ذلك إيجابا على البلدين الشقيقين.

وأشار إلى أن مواقف مصر والأردن إزاء القضايا الإقليمية واحد وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، قائلًا: “أهدافنا واحدة وخطوط مصر الحمراء هي خطوط الأردن الحمراء”، متابعًا: “فيما يتعلق بغزة، فإننا ندرك تماما أن مصر هي الأكثر تأثرا، وبالتالي فإن كل ما تتخذه من مواقف، فإن الأردن ستكون سندا لها، ونثمن مواقف مصر الواضحة في إسناد المواقف الأردنية إزاء ما يجري في الضفة الغربية المحتلة والقدس المحتل وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية”.

ونوه وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بأن تبعات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لا تنعكس على الأردن فقط، ولكن المنطقة برمتها، والسلم والأمن الإقليميين والدوليين، وبالتالي، فإن ثمة انعكاسات خطيرة على المنطقة وأكثرها خطر تفجر حرب إقليمية شاملة لن يستفيد منها أحد.

وتابع: “الأمن والاستقرار لن يتحقق لأحد دون حل جذور الصراع المتمثلة في الاحتلال الإسرائيلي وإقرار حقوق الفلسطينيين، الضفة الغربية تقع على حدودنا، وبالتالي، ثمة انعكاسات كثيرة اقتصادية وأمنية وسياسية علينا، وهذا ينعكس أيضا على المنطقة برمتها”.