مراته جيباله رقاصة.. محمود شاهين في مرمى النيران بعد حفل عيد ميلاده (شاهد)

لم يكتفي مدير التصوير محمود شاهين نجل شقيق الفنانة الهام شاهين من إثارة الجدل بعد حفل زفافه الذي سبب ضجة واسعة بسبب مخالفته للتقاليد العربية التي اعتدنا عليها حسبما أشار العديد من رواد السوشيال ميديا.

ليتفاجئ الجمهور بعيد ميلاد خارج عن المألوف حيث فاجئه أصدقائه وأقاربه براقصة تحيي حفل عيد ميلاده الذي كانت زوجته أبرز الحضور ، وهو ما استفز رواد السوشيال ميديا .

للتوالي التعليقات على مقطع الفيديو المنتشر ولعل أبرزها :"أول مرة أشوف ناس بتصور خيبتها" ، "هي الناس دي عايشة معانا في الببلد ولا ايه" ، "مراته جيباله رقاصة في عيد ميلاده هي دي الزوجة ولا بلاش"، "هو الإسلام معداش على الناس دي"، "هي دي علاقتك بربنا اللي كنت بتتكلم عنها ".

الهام شاهين تهنئ نجل شقيقها بعيد ميلاده

وحضرت أيضًا الفنانة إلهام شاهين حفل عيد ميلاده ، وهنأته عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام ،وشاركت صورا من حفل عيد الميلاد نجل شقيقها أيمن، وعلقت قائلة: «سنة حلوة يا جميل.. وسنين قادمة أجمل وأجمل، ربنا يسعدك ويوفقك يا نانا ويحافظ عليك يا رب».

رد محمود شاهين على انتقادات الجمهور

بعد الإنتقادات الحادة التي تعرض لها شاهين خرج عن صمته في إحدى التصريحات التلفزيونية وقال :" اللي قاعدين بينتقدوني ميعرفوش أي حاجه عني، ولا يعرفوا أنا مريت بإيه وميعرفوش حياتي عاملة إزاي، الشخص اللي كفرني لا يعرف علاقتي بربنا إيه".

وأضاف محمود شاهين :" كل ما في الموضوع فرحي كان تريند شكرا لكن شوية وهيموت، معنديش رد على كل الانتقادات دي غير إني واحد انبسط الحمد لله بفرحي جدًا، ومبسوط أوي أني حققت الحلم اللي أنا كنت عايزه، واتجوزت الإنسانة اللي كنت بحبها".