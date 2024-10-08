الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

موعد انطلاق عرض فيلم آل شنب

فيلم آل شنب
فيلم آل شنب

ينطلق عرض فيلم آل شنب، بطولة النجمة ليلى علوي، خالد سرحان، يوم 31 أكتوبر الجاري، وذلك بجميع دور العرض السينمائي .

 

 أبطال فيلم آل شنب:

 فيلم آل شنب من بطولة ليلى علوي ولبلبة وسوسن بدر وأسماء جلال وهيدي كرم ومحمود البزاوي وخالد سرحان وعلي الطيب تأليف وإخراج أيتن أمين.

 

 قصة فيلم آل شنب:

 تدور أحداث الفيلم حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة فى إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وهذا التجمع العائلى الكبير الذى يضم الأربع شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بينهم.

 

 كان من المفترض أن يكون العرض الأول للفيلم من خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي 2023، لكن تم تأجيل فعالياته تضامنًا مع أحداث غزة التي أوقفت عددًا كبيرًا من المهرجانات والحفلات الفنية في مصر.

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