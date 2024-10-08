اعتماد معمل الخرسانة المسلحة بكلية الهندسة من المجلس الوطني للاعتماد

أعلن الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس جامعة طنطا عن اعتماد معمل الخرسانة المسلحة والمنشآت الثقيلة بكلية الهندسة من المجلس الوطني للاعتماد " ايجاك " في بعض اختبارات مقاومة الضغط للمكعبات الخرسانية الصلبة، وذلك وفقا للمواصفة الدولية ISO/IEC 17025:2017 .

أكد الدكتور محمد حسين أن اعتماد معمل الخرسانة المسلحة والمنشآت الثقيلة بكلية الهندسة، يأتي تأكيدا لجهود جامعة طنطا في تطوير المعامل ورفع كفاءتها وتجهيزها بأحدث الأجهزة والتقنيات المتخصصة، للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها ولتحقيق الريادة في إقليم الدلتا، مشيدا بجهود إدارة كلية الهندسة وجميع العاملين بالمعمل طوال فترة الإعداد للحصول على الاعتماد.

من جانبه تقدم الدكتور أحمد نصر عميد كلية الهندسة بخالص التهنئة للدكتور أحمد طه مدير معمل الخرسانة المسلحة وفريق العمل بالمعمل لحصول المعمل على الاعتماد من المجلس الوطني للاعتماد "ايجاك" التابع لوزارة الصناعة وفقاً لمتطلبات المواصفة الدولية ISO/IEC 17025:2017: لمدة 4 سنوات.

مشيراً إلى أن ذلك جاء تكليلا للمجهودات الكبيرة المبذولة من فريق العمل طوال الفترة السابقة، ومؤكدا أن الجامعة تضع كافة إمكاناتها في خدمة تحالف إقليم الدلتا.