وزير الخارجية يؤكد ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي بلبنان وغزة

أكد بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، أنه هناك أهمية بالغة لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان، وإفساح المجال للتسوية السياسية عبر تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بشكل كامل ودون انتقائية.

وشدد عبدالعاطي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني، نقلته قناة "إكسترا نيوز"، على أن هذا القرار قبله لبنان وأعرب عن استعداده لتنفيذه فورا، مؤكدًا على أهمية تمكين ودعم مؤسسات الدولة اللبنانية والعمل على الحفاظ عليها، وذلك في إطار القرار اللبناني الوطني.

وتابع: “اتفقت مع وزير الخارجية اللبناني على أهمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة ووقف العدوان الغاشم من جانب إسرائيل”، مضيفًا: “أكدنا خلال المباحثات أهمية وقف العدوان على المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وأهمية حث المجتمع الدولي على عدم الاكتفاء فقط بالإدانات الجوفاء في ظل ما تشهده الأراضي الفلسطينية من نزيف للدماء لا يتوقف في ظل الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة المنطقة واستمرار سقوط الضحايا من المدنيين”.