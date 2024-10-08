إعلام الشرقية وجامعة الزقازيق يحتفلان بذكرى أكتوبر

عقد مجمع إعلام الشرقية بالتعاون مع كلية التربية النوعية جامعة الزقازيق، اليوم الثلاثاء، احتفالية كبرى بمقر كلية التربية النوعية بمناسبة أعياد اكتوبر المجيدة.

تأتى هذه الاحتفالية في إطار احتفالات قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور أحمد يحيى بالذكرى 51 لانتصارات أكتوبر.

حضر الاحتفالية اللواء الدكتور مصطفى هدهود محافظ البحيرة الأسبق، والمهندسة لبنى عبدالعزيز نائب محافظ الشرقية، والدكتور هاني حلمي عميد كلية التربية النوعية جامعة الزقازيق.

وأكد اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة الأسبق، أن حرب أكتوبر المجيدة أعادت لمصر العزة والكرامة، وأثبتت قدرة الإنسان المصري على مواجهة التحديات.

وأضاف محافظ البحيرة الأسبق أن الكيان الإسرائيلي لا يزال لديه أطماع فى المنطقة العربية، وهي تكوين إسرائيل الكبرى.

وقال هدهود: حرب الاستنزاف كانت حرب بطولية أثبتت أن ما حدث في نكسة ٦٧ كانت شيئاً استثنائيا، ولفت إلى أهمية الصناعات العسكرية لدعم القوات المسلحة.

من جانبها، دعت المهندسة لبنى عبدالعزيز نائب محافظ الشرقية، إلى تنمية روح الانتماء وحب الوطن لدى شباب مصر، مؤكدة أن معركة السادس من أكتوبر اهم ذكرى في حياة المصريين وأكثرها بهجة وسعادة.

وفى نفس السياق، شدد الدكتور هانى حلمى عميد كلية التربية النوعية جامعة الزقازيق، على أهمية الأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة من حرب اكتوبر المجيدة ووحدة الصف العربى.

ودعا عميد كلية التربية النوعية جامعة الزقازيق؛ جموع الشباب إلى الالتفاف حول الوطن والقيادة السياسية فى ظل هذه الظروف الصعبة في المنطقة العربية.

شارك في تنفيذ الاحتفالية الإعلامي دسوقى عبدالله، وفريق العمل محمد حافظ مدير مركز إعلام كفر صقر، وسلوى يوسف مدير مركز إعلام جنوب الشرقية، وفريق عمل مجمع إعلام الزقازيق.