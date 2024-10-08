تعرضت فتاة سودانية الجنسية ، للإصابة بحروق بالوجه والرقبة والصدر بعين شمس، وذلك خلال طهي الطعام وبنثر مادة مسممة مبيد حشري، مما تسبب في نشوب النيران بملابسها وإصابتها.

مبيد حشري..وراء إصابة سودانية بحروق خلال طهي الطعام في عين شمس

البداية عندما أخطرت مستشفى المطرية قسم شرطة عين شمس ،باستقبالها سودانية الجنسية، 34 سنة، ومقيمة بدائرة القسم مصابة بحروق بالوجه والرقبة والصدر بنسبة 17%.

بالانتقال وبسؤال المصابة قررت بأنه حال قيامها بطهي الطعام قامت بنثر مادة مُسممة مبيد حشري على حشرة متواجدة بالمطبخ، مما أدى لنشوب النيران بملابسها، نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها، ولم تتهم أو تشتبه في إصابتها جنائيًا.

قرار جديد بشأن الطفلة “ساجدة ” بالقاهرة

وفي واقعة أخري ، أمرت نيابة السلام، بتشريح جثة طفلة عثر عليها مقتولة، وبها آثار تعدٍ بمنطقة السلام ، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة في المكان لكشف ملابسات الواقعة، واستدعاء أهل المتوفاة لسماع أقوالهم .

كانت البداية بتلقي مدير أمن القاهرة ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بالعثور علي جثة طفلة ملقاة بأحد شوارع النهضة بدائرة قسم السلام ثان.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان البلاغ، وكشفت الفحص حول الواقعة، عن أن الجثة لفتاة تدعى ساجدة 8 سنوات، وأن الفتاة متغيبة عن أسرتها منذ 24 ساعة.

كما كشف الفحص أن الطفلة الصغيرة مقتولة وبها آثار اغتصاب وتعذيب، وتم نقل جثتها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.