أهلي 2009 يلتقي البنك الأهلي في رابع جولات دوري الجمهورية

يواجه فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2009 اليوم الثلاثاء خارج ملعبه فريق البنك الأهلي، في المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الجمهورية.

يدخل فريق أهلي 2009 مباراة اليوم وهو يسعى لمواصلة تحقيق نتائجه الجيدة واستمرار عدم تلقيه أي خسارة منذ بداية الموسم، من أجل المنافسة على صدارة الترتيب.



ونجح أهلي 2009 في الفوز مرتين والفوز بركلات الترجيح بعد التعادل مرة واحدة، حيث جمع 8 نقاط من الفوز على المقاولون العرب 3 - 2، والتعادل مع بيراميدز 1 - 1 والفوز عليه بركلات الترجيح 3 - 2، والفوز على غزل المحلة 5 - 2، مسجلًا 9 أهداف مقابل 5 أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2009 بالأهلي كلا من محمد عبدالوهاب مديرًا فنيًا، ومحمد علي مدربًا عامًا، ومعتز بالله هاشم مدرب أحمال، ومصطفي عبدالعظيم مدرب حراس المرمى، وعبدالرحمن سعيد إداري الفريق، ومحمد إمام طبيب الفريق، والمعتز بالله هشام مدرب الأحمال، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.