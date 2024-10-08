2 مليون دولار ولقب الأفروأسيوية في انتظار الأهلي أمام العين .. موعد اللقاء المرتقب والقنوات الناقلة

تترقب جماهير القلعة الحمراء ، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم المرتقبة أمام العين الإماراتي ، والمقرر إقامتها 29 من شهر أكتوبر الجاري على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، على لقب بطولة الأفرأسيوية ، وفي ربع نهائي بطولة كأس الأنتركونتيننتال للأندية.





ومن المقرر وفقًا للوائح البطولة أن يحصل الفريق الفائز على مبلغ 2 مليون دولار ، بينما مليونًا واحدًا للفريق الخاسر ، وأعلنت شبكة أون تايم سبورتس الفضائية المصرية الحصول على حق إذاعة اللقاء.



وأدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أدى مرانه مساء أمس الإثنين على ملعب التتش، استعدادًا لبطولة السوبر المصري التي تقام في دولة الإمارات خلال الشهر الجاري ولقاء العين الذي يعقبه.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث عن الأمور الفنية والبرنامج التدريبي الذي يقوم الفريق بتنفيذه.

وأدى لاعبو الفريق بعض الفقرات المتنوعة خلال تدريبات الكرة، والتي ركز خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجوانب الخططية.

وواصل كولر اجتماعاته مع الجهاز المعاون له على هامش المران، لمواصلة التحضير للمرحلة المقبلة التي تشهد العديد من التحديات في مقدمتها بطولة السوبر المصري.