الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

موجودة في شوال .. قرار جديد بشأن الطفلة "ساجدة" بالسلام

نيابة
نيابة

أمرت  نيابة السلام،  بتشريح جثة طفلة عثر عليها مقتولة، وبها آثار تعدٍ بمنطقة السلام ، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة في المكان لكشف ملابسات الواقعة، واستدعاء أهل المتوفاة لسماع أقوالهم .

موجودة في شوال .. قرار جديد بشأن الطفلة “ساجدة ” بالقاهرة 

كانت البداية بتلقي  مدير أمن القاهرة ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بالعثور علي جثة طفلة  ملقاة بأحد شوارع النهضة بدائرة قسم السلام ثان.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان البلاغ، وكشفت الفحص حول الواقعة، عن أن الجثة لفتاة تدعى ساجدة 8 سنوات، وأن الفتاة متغيبة عن أسرتها منذ 24 ساعة.

كما كشف الفحص أن الطفلة الصغيرة مقتولة وبها آثار اغتصاب وتعذيب، وتم نقل جثتها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

مصرع وإصابة 18 شخصا في  حادث انقلاب سيارة نقل بالوادي الجديد

في سياق اخر ، لقيت شقيقتان مصرعهما، فيما أصيب 16 آخرين في حادث مروري، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد، تم نقل الجثامين والمصابين إلي المستشفي وتوالت النيابة التحقيق .

كانت البداية بتلقى مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا بوصول جثتين لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي ومصابين في حادث مروري.

وتبين انقلاب سيارة ربع نقل بمنطقة الكيلو 10 بطريق "سهل بركة – الفرافرة"، مما أسفر عن مصرع شابتين وإصابة 16 أخرين.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من أحمد محمد حمدان، 20 عاما، بسمة فيض الله خطيب، 55 عاما، محمد رفعت نجيب، 14 عاما، السيد بدوي عبد الجواد، 40 عاما، أمنية عبد العزيز سليمان، 40 عاما، نعيمة عبد العاطي محمد، 23 عاما، رضوان إبراهيم رضوان، 14 عاما، أحمد عبد الفتاح صبحي، 14 عاما، عبد الرازق سعد سليمان، 23 عاما، نبيلة عبد العاطي محمد، 30 عاما، خلود على فيض الله، 12 عاما،فاطمة عبد العاطي محمد، 37 عاما، محمد محمد محمد حمدان، 23 عاما، حنان سنوسي خطيب، 35 عاما، صباح فيض الله خطيب، 37 عاما.

فيما أسفر الحادث عن مصرع كل من فاطمة جامع عثمان محمد، 19 عاما، وشقيقتها أمينة جامع عثمان محمد، 21 عاما.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت جثث ضحايا الحادث والمصابين لمستشفى الفرافرة المركزي وجرى تحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

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