طرح شقق جديدة.. الإسكان تكشف التفاصيل وتفجر مفاجأة عن الأسعار (فيديو)

كشف عمرو خطاب المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، تفاصيل طرح وحدات سكنية في 15 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية، موضحا أنها تشمل القاهرة والجيزة والمنصورة وقنا والمنيا وغيرها.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الوحدات المطروحة عددها 6575 وحدة تتنوع بين سكن مصر ودار مصر وجنة، وإسكان متميز.

وقال إن الوحدات المطروحة تناسب مختلف الفئات الاجتماعية، حيث سيتم إتاحة 409 وحدات 'جنة' بمساحات تتراوح من (100م2 : 150م2)، و700 وحدة 'سكن مصر' بمساحات تتراوح من (106م2 : 133م2.



واستطرد عمرو خطاب المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، أنه يتم طرح وحدات سكنية بتشطيبات ومساحات متنوعة، ويكون ذلك على حسب احتياجات المواطنين.



وأكد أن شروط الطرح وأسلوب الحجز والموقع والمساحات والأسعار وأسلوب السداد وكراسات الشروط ستكون متاحة على موقع مسكن محور الوحدات على الرابط www.reserve.newcities.gov.eg اعتباراً من 27/10/2024 : 26/12/2024، وسيتم الإعلان عن موعد مكان القرعة العلنية اليدوية بين المتقدمين في موعد لاحق.



وواصل عمرو خطاب المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن كل متقدم يمكنه اختيار وحدة تناسب حجم دخله الشهري، موضحا أن كل نوع من الإسكان يتميز بشيء معين والوحدات المعروضة تشمل التشغيل والصيانة والخدمات.



وأكد أن مقدمات الحجز تصل إلى 150 ألف كحد أقصى، والأسعار ستكون في المتناول ولم تزد كثيرا على الطرح الماضي قبل عام ونصف، والأسعار تتفاوت من مدينة لأخرى، والمتر لن يزيد عن 17 ألف جنيه.

وأشار إلى أن هناك طرح آخر تم الإعلان عنه منذ أسبوعين ويشمل 1600 وحدة سكنية بـ 8 مدن جنيه، والإقبال كبير عليه، والتقسيط من خلال المدن الجديدة على فترات تبدأ من 3 إلى 7 سنوات ويمكن الحصول عليها كتمويل عقاري من أحد البنوك.



وأردف عمرو خطاب المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن الوحدات جاهزة للسكن وبالتالي يمكن الحصول عليها من خلال التمويل العقاري.



وقال إن أسعار الوحدات زادات بشكل طفيف ولا تتناسب مع الزيادة الكبيرة في أسعار مواد البناء، لافتا إلى أن الوحدات السكنية متاحة لراغبي الحصول عليها.



واختتم عمرو خطاب المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن هناك 600 وحدة سكنية في مدينة العلمين الجديدة تتراوح من 110 إلى 133 مترا ضمن مشروع سكن مصر وهي وحدات كاملة التشطيب.

