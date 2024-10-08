بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 16 أخرين في انقلاب سيارة نقل بالوادي الجديد

لقيت شقيقتان مصرعهما، فيما أصيب 16 آخرين في حادث مروري، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد، تم نقل الجثامين والمصابين إلي المستشفي وتوالت النيابة التحقيق .

بالأسماء.. مصرع وإصابة 18 شخصا في حادث انقلاب سيارة نقل بالوادي الجديد

كانت البداية بتلقى مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا بوصول جثتين لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي ومصابين في حادث مروري.

وتبين انقلاب سيارة ربع نقل بمنطقة الكيلو 10 بطريق "سهل بركة – الفرافرة"، مما أسفر عن مصرع شابتين وإصابة 16 أخرين.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من أحمد محمد حمدان، 20 عاما، بسمة فيض الله خطيب، 55 عاما، محمد رفعت نجيب، 14 عاما، السيد بدوي عبد الجواد، 40 عاما، أمنية عبد العزيز سليمان، 40 عاما، نعيمة عبد العاطي محمد، 23 عاما، رضوان إبراهيم رضوان، 14 عاما، أحمد عبد الفتاح صبحي، 14 عاما، عبد الرازق سعد سليمان، 23 عاما، نبيلة عبد العاطي محمد، 30 عاما، خلود على فيض الله، 12 عاما،فاطمة عبد العاطي محمد، 37 عاما، محمد محمد محمد حمدان، 23 عاما، حنان سنوسي خطيب، 35 عاما، صباح فيض الله خطيب، 37 عاما.

فيما أسفر الحادث عن مصرع كل من فاطمة جامع عثمان محمد، 19 عاما، وشقيقتها أمينة جامع عثمان محمد، 21 عاما.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت جثث ضحايا الحادث والمصابين لمستشفى الفرافرة المركزي وجرى تحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة للتحقيق.