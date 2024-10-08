4 إدارات جديدة بجامعة الزقازيق تنضم لـشهادة ISO-9001/2015 للنظام الإداري

حصلت 4 إدارات جديدة بجامعة الزقازيق على شهادة اعتماد الأيزو والتوصية باستمرار الشهادة للإدارات السابقة ليصبح عدد الإدارات الحاصلة على شهادة الأيزو 27 إدارة، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتورة مروة عباس مدير مركز ضمان الجودة، ومدير وحدة دعم التميز الإداري بالجامعة.

وسلم الدكتور إيهاب الببلاوي، الشهادات للإدارات الجديدة، معربًا عن سعادته بحصول العديد من الإدارات بالجامعة على شهادة الأيزو، ومشيدًا بالجهود التي بذلتها الجامعة لتحقيق هذا الإنجاز.

وأكد نائب رئيس جامعة الزقازيق، أهمية هذه الشهادة في تعزيز جودة الأداء الإداري بالجامعة، متمنياً دوام التميز، والمثابرة، وبذل كافة الجهود لتطوير أداء الإدارات يالجامعة، موجهاً خالص الشكر والتقدير لجميع العاملين بمركز ضمان الجودة والإدارات الحاصلة على الاعتماد.

يشار إلى أن الإدارات الجديدة الحاصلة على شهادة الأيزو تتمثل فيما يأتي: الإدارة العامة للشئون الطبية، والإدارة العامة لمشروعات البيئة، ومركز المعلومات والتوثيق، وإدارة أمانة مجلس الجامعة.