رئيس جامعة أسيوط التكنولوجية يؤكد المشاركة المجتمعية في المبادرات الرئاسية كـ"بداية"

خلال اجتماعه بالقيادات الأكاديمية..

عقد الدكتور جمال تاج رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية؛ اليوم اجتماعا مع القيادات الأكاديمية بالجامعة، بحضور الدكتور علي يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء ووكلاء الكليات ومسئولي إداراتي شئون الطلاب ورعاية الشباب بالجامعة.

في بداية اللقاء رحب رئيس الجامعة بالحضور، وهنأهم بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد ٢٠٢٤-٢٠٢٥م مثنياً على الجهود المبذولة من قبل كافة منتسبي الجامعة من أكاديميين وإداريين خلال العام الجامعي الماضي والتي تكللت بالنجاح التام، كما أثنى على الجهود الجارية حالياً من تهيئة واستعداد لبدء العام الجامعي ٢٠٢٤-٢٠٢٥م.

كما تناول الاجتماع جملةً من المواضيع المتعلقة بالعملية التعليمية؛ والتي تهدف إلى توفير مناخ تعليمي متميز يُساهم في تقديم تعليم تكنولوجي ذو جودة عالية يكتسب من خلاله الطلاب مهارات وخبرات علمية تواكب تطورات سوق العمل.

وأكد رئيس الجامعة على ضرورة العمل بروح الفريق، وبذل المزيد من الجهود والتنسيق الوثيق بين كليتي الجامعة لضمان نجاح سير العملية التعليمية واستقبال الطلبة الجدد.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة السير نحو تطوير العملية التعليمية بالجامعة، والمساهمة في تعزيز دور الجامعة كمؤسسة تعليمية وثقافة تسهم بفاعلية في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي؛ والتي تخدم أهداف ورؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ مشيراً إلى حرص الجامعة على القيام بدورها المجتمعي من خلال المشاركة في المبادرات الرئاسية التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية منها مبادرة " بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" والتي تعد نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغييرات نوعية وبناء الإنسان المصري صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا.

ومن جهته، أشار الدكتور على يوسف، نائب رئيس الجامعة، إلى الدور الريادي المنتظر للجامعة تجاه المجتمع المحلى، ومد جسور التعاون مع مختلف المؤسسات، لخدمة المجتمع الذي تنتمي له الجامعة، مؤكدًا ضرورة تكاتف كافة القيادات والإدارات بالجامعة من أجل خدمة الطلاب، والعمل على حل أي مشكلات قد تواجههم.

وأضاف نائب رئيس الجامعة إلى حرص الجامعة على عقد العديد من الأنشطة الطلابية، والندوات التوعوية والتثقيفية وورش العمل خلال العام الجديد، إيمانًا منها بدور الأنشطة الطلابية الهام والفعال في بناء شخصية الطالب الجامعي، متمنيًا من الطلاب المشاركة في كافة المسابقات الداخلية والخارجية والتمثيل المُشرف للجامعة في كافة المحافل