الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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الاحتلال يستهدف كل ما يتحرك في شمال غزة.. فيديو

دمار شامل في غزة
دمار شامل في غزة

قال بشير جبر مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إنّ الغارات الإسرائيلية لم تتوقف على قطاع غزة طيلة هذا النهار، وتحديدا في شمال غزة الذي يشهد عملية عسكرية واسعة وتكثيفا للغارات الإسرائيلية التي تستهدف كل شيء في تلك المنطقة.

وأضاف «جبر»، في مداخلة مع الإعلامية هاجر، مقدمة برنامج «منتصف النهار»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «قبل أقل من دقائق، قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا في حي الرمال وسط مدينة غزة، ولم يكن موجودا في المنزل أي من المواطنين الفلسطينيين، لكن جرى تسويته بالأرض جراء هذه الغارة العنيفة التي نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية».

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وتابع: «في شمال القطاع، وتحديدا في منطقة مخيم جباليا، فإنه لليوم الرابع تواليا ينفذ الاحتلال الإسرائيلي قصفا عنيفا المتوغلة تجاهه تحت غطاء ناري من الطائرات الحربية الإسرائيلية التي تستهدف كل ما يتحرك في شمال القطاع، سواء في جباليا أو مدينة بيت لاهيا أو بيت حانون».

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