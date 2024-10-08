منها ارتفاع حصيلة شهداء غزة.. أبرز الأحداث العالمية صباح اليوم الثلاثاء

شهد العالم صباح اليوم الثلاثاء العديد من الأحداث الساخنة والتي حملت بين طياتها أحداث دموية في قطاع غزة حيث ترتفع حصيلة الشهداء يوما بعد يوم نتيجة العدوان الإسرائيلي على القطاع، فضلا عن هجماته المتكررة في جنوب لبنان والتصعيد المتواصل بين جيش الاحتلال وحزب الله اللبناني، فضلا عن تهديدات كلا منهما للطرف الاخر.

كما شهدت الاحداث اليوم تصعيدا كبيرا من قبل القوات الروسية اذ حررت العديد من المقاطعات من قبل القوات الأوكرانية.

وترصد"بوابة الوفد"، ملخصا لأبرز الاحداث العالمية صباح اليوم الثلاثاء:

ارتفاع حصيلة شهداء غزة

ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة اليوم الثلاثاء إلى 41,965، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي، في السابع من أكتوبر الماضي، وبلغ حصيلة الإصابات نحو إلى 97,590 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

غارات إسرائيلية في بيروت

نفذ الجيش الإسرائيلي غارتين استهدفتا الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث استهدفت الغارة الأولى منطقة قريبة من حارة حريك، أما الغارة الثانية فاستهدفت المنطقة الواقعة بين تحويطة الغدير وبرج البراجنة.

اطلاق ١٠٠ صاروخ من لبنان

وذكرت وسائل اعلام عبرية انه تم إطلاق 100 صاروخ من لبنان باتجاه الجليل وخليج حيفا وعكا.

مقتل ٢٢ شخصا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، مقتل 22 شخصًا، وإصابة 111 آخرين بجروح متفاوتة، جراء القصف الإسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية، خلال الساعات الـ24 الماضية.

روسيا تستهدف المطارات الأوكرانية

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي شنّ، أمس الاثنين، ضربة مشتركة بصواريخ "كينجال" الفرط صوتية، استهدفت فيها البنية التحتية للمطارات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، مؤكدة إصابة جميع الأهداف.