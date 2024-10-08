إلهام عبد البديع تفجر مفاجأة عن طلاقها من وليد سامي.. ما علاقة إيساف وزوجته؟

أكدت الفنانة إلهام عبد البديع أن طلاقها من المنتج والملحن وليد سامي لم يتم رسميًا حتي هذة اللحظه، مشيرة إلى أن إيساف وزوجتة يحاولان جاهدين في الصلح بينهما مجددًا.

طلاق إلهام عبد البديع ووليد سامي

وتفاجأ الجمهور بخبر طلاق الفنانه إلهام عبد البديع الذي أعلن عنه أمس زوجها المنتج والملحن وليد سامي، في حين أنه كان من المفترض أن يحتفل الثنائي في 30 أكتوبر الجاري بعيد زواجهما، والذي كان يقتصر علي الأهل والاقارب والأصدقاء المقربين فقط.

وأعلن الملحن وليد سامي انفصاله عن زوجته الفنانة إلهام بعد البديع، بعد زواج دام قرابة العامين، وذلك خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي الأشهر “فيس بوك”.

وقال: "كل شيء قسمة ونصيب أنا والهام انفصلنا وبشكرها على كل حاجة حلوة كانت بينا وربنا يوفقها ويكتبلها الخير".

آخر أعمال إلهام عبد البديع

على صعيد آخر، انتهت مؤخرا إلهام عبد البديع من تصوير مسلسل "جريمة منتصف الليل" بمشاركة نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم أحمد عبد العزيز، ورانيا يوسف، وصلاح عبدالله، وملك قورة، وهو من تأليف محمد الغيطي، وإخراج عصام شعبان ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

كما إنها تصور حاليًا مسلسل “غموض”، مع المخرج حسام سلامه، والمؤلف فتحي الجندي.