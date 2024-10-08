‏‎مران بدني في الجيم لـ يد الأهلي بالمغرب

خاض الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي مرانًا بدنيًّا داخل صالة الجيم، في إطار استعداداته لبطولة إفريقيا للأندية، والتي تقام خلال الفترة من 8 إلى 20 أكتوبر الجاري بمدينة العيون بالمغرب.

اشتمل مران «رجال يد الأهلي» داخل الجيم على العديد من الفقرات المتنوعة في إطار الارتقاء بالنواحي البدنية والوصول لأفضل معدلات الجاهزية قبل انطلاق البطولة.

ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: إبراهيم المصري- أحمد عادل- ياسر سيف- أحمد خيري- سيف هاني- عبد الرحمن فيصل- محسن رمضان- محمد لاشين- عمر خالد «كاستيلو»- عمر سامي- محمد مجدي- نبيل شريف- عبد العزيز إيهاب «زيزو» - راضي محمد- محمد صلاح- عبد الرحمن حميد- عبد الرحمن طه- محمد إبراهيم.