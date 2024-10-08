قرار وزارى بإضافة وزن جديد للشاى المطروح في الأسواق

نشرت الجريدة الرسمية قرارا لوزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 165 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير التموين رقم 283 لسنة 1998 بشأن توحيد أوزان عبوات الشاي

تضمن القرار اضافة عبوة وزن 225 جراما صافى الى أوزان عبوات الشاي المعدة للبيع المنصوص عليها بالمادة رقم 1 من القرار 283 لسنة 1998

نصت المادة الثانية على نشر القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي التاريخ نشره.

كان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد شد على أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق، ورفع كفاءة المتابعة من خلال الحملات المكثفة، بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، لضمان حماية حقوق المستهلكين، وتحقيق الاستقرار الكامل في السوق لافتا الى أن الوزارة ستواصل جهودها لضبط حركة السلع الاستراتيجية والعمل على ضمان توافرها بكميات كافية وأسعار مستقرة في كافة المنافذ والأسواق

