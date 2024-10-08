غدا.. قطع مياه الشرب عن قري الديرس وميت أبو الحارث بالدقهلية

اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، انه سيتم غدا الاربعاء قطع المياة عن قري الديرس وميت ابو الحارث مركز اجا في الفترة من الساعة 9 صباحا وحتي الساعة 5 مساء من ذات اليوم.

وذلك للقيام بتنفيذ أعمال صيانة طارئة بخط طرد قطر 250 مم صرف الديرس التابعة لمنطقة أجا.

وأوضح التقرير الوارد من شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالدقهلية ان القري المذكورة تتاثر بانقطاع المياه خلال الفترة المذكورة.

وأهابت محافظة الدقهلية، بالمواطنين بقري الديرس وميت ابو الحارث وكذا جميع الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز الواقعة في نطاقها ضرورة العمل باتخاذ مايلزم لتوفير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة العمل المشار.