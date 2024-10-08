محافظ الدقهلية يتابع تطوير ورفع كفاءة مدينة جمصه

عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم اجتماعاً لمتابعة الاجراءات التي تم تنفيذها بشأن تطوير ورفع كفاءة مدينة جمصه وذلك بحضور الدكتور احمد العدل نائب محافظ الدقهلية واللواء محمد صلاح ابو كريشه وكيل الوزارة السكرتير العام والعميد ا. ح. الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة والمستشار رضوان سعيد المستشار القانوني والدكتور ايهاب منصور معاون المحافظ و عصام حجاج مدير عام الاستثمار والتنمية الاقتصادية والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مدينة جمصه والدكتور احمد عاطف بكلية هندسة المنصورة والسادة مسئولي الشئون القانونية والشئون الهندسية والتخطيط والاستثمار والاملاك والتعاقدات والبيئة.



وتناول اللواء "مرزوق" خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للاجراءات التي تم اتخاذها بشأن اعمال التطوير بمدينة جمصه واوضح اللواء"مرزوق"انه تقرر رفع كفاءة وتطوير المشايات المؤدية إلي الشاطئ بطول 7 كيلو متر وذلك تخفيفا للعبء عن المصطافين ورواد شاطئ جمصه خلال فصل الصيف.

كما استعرض اللواء"مرزوق"الحصر بشأن قطع اراضي بالمدينة والذي تم تنفيذه من خلال لجنه مشكلة لهذا الغرض حيث تم حصر 17 قطعة ارض بجمصه تقرر طرحهم للاستثمار السكني والفندقي والتجاري والترفيهي والخدمي وفقا للاجراءات القانونية ووفقا لما تصلح له تلك الاراضي.



ووجه اللواء"مرزوق"لسرعة الانتهاء من تسمية المشروعات الاستثمارية علي الخريطة الخاصة بالتطوير وكيفية الطرح والاستخدام لكل قطعة علي حده وقد وجه محافظ الدقهلية الشكر للمستشار العسكري علي جهوده المبذولة بشأن موافقات القوات المسلحة علي التطوير المزمع تنفيذه بالمدينة وشاطئ جمصه،كما وجه اللواء"مرزوق" الشكر والتقدير لجميع اعضاء اللجنة المسئولة عن تنفيذ التطوير المطلوب، وقال اللواء"مرزوق"اننا نسابق الزمن ونستخدم كل أدواتنا من أجل تحقيق نتائج ملموسة لتطوير مدينة جمصه، وكان اللواء " مرزوق " قد استعرض التصميمات التي تم اعدادها لتوسعة وتطوير الكورنيش والاستغلال الامثل لقطع الاراضي التي تم حصرها لاستغلالها الاستغلال الامثل.



واشار اللواء"مرزوق"انه يريد تحويل مدينة جمصة الي مدينة سياحية ترفيهية عصرية تتسع لاقامة بها دائما في فصلي الصيف والشتاء، وطالب اللواء"مرزوق"بضرورة وسرعة الانتهاء من استكمال كافة الخدمات الصحية والتعليمية وانشاء اسواق حضارية بالمدينة لتكون مناسبة للاقامة بها بشكل دائم.



ووجه " المحافظ " لرئيس مدينة جمصه باستمرار أعمال النظافة العامة بالمدينة ورفع تراكمات القمامة والمخلفات ورفع الاشغالات وتوفير كافة الخدمات للمصطافين والرواد والمقيمين.