الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

ناقد رياضي : سامسون لن يغادر الزمالك بسهولة قبل الحصول على كامل مستحقاته

بوابة الوفد الإلكترونية

قال الناقد الرياضي بليغ أبو عايد ، أن مهاجم نادي الزمالك سامسون لن ينهي أزمته الدائرة مع النادي بسهولة قبل الحصول على قيمة تعاقده كاملة وباقي مستحقاته.
 

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وواصل خلال تصريحات إعلامية اليوم الثلاثاء : "لابد من دفع 600 الف دولار لحل ازمة سامسون، اللاعب لن يرحل بسهولة ، و متمسك بالحصول على مستحقاته المالية والنادي حاول جلب عروض لكن لا أحد يريده".
وتابع: "الأهلي ضم القندوسي وكان على أبواب نادي الزمالك وقتها، رغم أن الفريق الاحمر كان يريد ضم مهاجم، ولم يكن في حاجة لضم اللاعب الجزائري". 
وأكمل: "الزمالك يرحب بالتعاقد مع قندوسي ، وحال رحيله عن الأحمر قد ينضم للفريق الأبيض بشكل رسمي مستقبلا".

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