عمرو الليثى وأحمد صيام يواجهان السلوكيات المرفوضة في "كلمة ورد غطاها"

في حلقة اليوم من برنامج "كلمة ورد غطاها"، عبر اثير إذاعة الشرق الأوسط ، والذي يقدمه الإعلامي د. عمرو الليثي والفنان احمد صيام، والتي تناولت الحديث عن عدد من السلوكيات المرفوضة لبعض الأشخاص والظواهر السلبية، كما ترصد حلقات هذا الاسبوع من البرنامج عدد من الشخصيات مثل الموقعاتى، عدو الموبايل، والشخص الذى له طلبات كثيرة وظاهرة خدوهم بالصوت، وغير ذلك وتناولها بطريقة ساخرة.

كلمة ورد غطاها تجربة إذاعية جديدة " سيمي دراما " تتناول الكشف عن عدد من الشخصيات الإيجابية والسلبية التي نعيش معها ونتقابل معاها يوميا بشكل بسيط و ساخر البرنامج من تقديم الاعلامي عمرو الليثى و يكتبه الكاتب الصحفي محمد الشبّه وكما يقوم بتمثيل الشخصيات بطريقة كوميدية الفنان الكبير أحمد صيام ويخرجه الاذاعي تامر حسني.

ويتناول البرنامج عبر حلقاته نقدًا مباشرا الظواهر المرفوضة في المجتمع ومناقشتها وكيفية التصدي لها و علاجها .

ويذاع عبر أثير شبكة الشرق الأوسط في ٨.٥٥ صباحاً ويعاد فى الرابعة عصراً من الأحد الى الخميس أسبوعياً.

عمرو الليثي

عمرو ممدوح فؤاد الليثي الكناني إعلامي وصحفي مصري ومستشار سابق لرئيس الجمهورية المصرية ، ورئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الخميس الأسبوعية. ونائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لشئون البيئة وخدمة المجتمع ومدير عام اتحاد الاذاعات الإسلامية حائز على جائزة اليونسكو في التنمية البشرية، وهو من عائلة لها اهتمامات إعلامية، فوالده هو المنتج ممدوح الليثي.

المؤهلات العلمية

حاصل على بكالوريوس المعهد العالى للسينما بتقدير جيد جداً (1990).

حاصل علي ماجيستير في علوم الإعلام (2001) من جامعة آدم سميث بالولايات المتحدة الأمريكية.

حاصل على دكتوراة الفلسفة في النقد الفنى بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف عام 2012من أكاديمية الفنون –المعهد العالى للنقد الفنى -قسم النقد السينمائى والتليفزيونى وموضوع الرسالة عن (الابعاد الجمالية والاجتماعية بين البرامج والدراما التليفزيونية في الفترة من 1993-2008)

فاز بجائزة منظمة اليونسكو في مجال الاعلام التنموي International program for development of communication IPDC الممنوحة لعام (2010).

منح درجة الدكتوراه الفخرية من الكلية الأمريكية للتنمية البشرية يناير 2013.