ناقد رياضي : الإنجليزي إيجاريا كثير الإصابات وعلى الزمالك تقييم اللاعب جيدًا

أكد بليغ أبوعايد الناقد الرياضي، أن الإنجليزي إيجاريا الذي يخضع للاختبار في الزمالك خلال الفترة القادمة، لاعب مهاري ولكنه يعاني من كثرة الإصابات واطلق عليه "اللاعب الزجاجي" ، وهو سر ابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة.

وقال في تصريحات إعلامية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء "مسئولو الزمالك رفضوا تحمل أي مقابل مالي من أجل اختبار ايجاريا و تذاكر الطيران لن يتم دفع سعرها ، ووفقًا للتقارير فأنه لاعب يتعرض لاصابات كثيرة، ومن الممكن أن يثبت نفسه خلال التدريبات الجماعية".



وأضاف: "محمود بنتايك البعض توقع فشله وقالوا ان محمد حمدي أفضل منه، ولكن التجربة اثبتت أن بنتايك لاعب جيد، والتعاقد مع ايجاريا لو تم سيكون بشروط معينة منها أحقية النادي في فسخ العقد بعد مدة معينة دون دفع أي أموال".