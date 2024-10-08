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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

‏‎محمد عادل يجتمع بالجهاز الفني لسيدات يد الأهلي في المغرب

بوابة الوفد الإلكترونية

عقد محمد عادل، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، اجتماعًا مهمًّا مع الجهاز المعاون صباح اليوم، في إطار استعدادات بعثة الفريق المتواجدة حاليا في المغرب لخوض بطولة إفريقيا للأندية.

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‏‎مران بدني في الجيم لـ يد الأهلي بالمغرب

‏‎وبدأ برنامج الفريق بتناول وجبة الإفطار صباح اليوم، قبل خوض مران بدني داخل فندق الإقامة.

‏‎ويخوض فريق سيدات اليد مرانه الأول اليوم في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.

وتضم قائمة سيدات اليد كلا من:
نصرة عيد- شهد الشواربي- منة الله سيد- فرح الشاذلي- أمينة هشام- فرح حازم- تقى كامل- رنا راضي- سمارا ڤييرا- ڤييرا نجونجا- رحمة محمد- ملك أحمد- روان سعيد- إسراء السيد- جهاد وائل- نوال خليل- ألاء صابر- ليلى حماد- كنزي حاتم.

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