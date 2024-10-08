الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

مدرب وادي دجلة السابق: محمد عبد المنعم غير مؤهل حاليا للتواجد في أوروبا

محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم

أكد هشام زكريا، المدير الفني السابق لفريق وادي دجلة، إن محمد عبد المنعم مدافع فريق نيس الفرنسي يحتاج الكثير للتواجد بشكل جيد في الدوريات الأوروبية.

إقرأ أيضاً..

txt

سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع رباعي بيراميدز استعدادًا لمواجهة الأهلي

وانتقل محمد عبد المنعم إلى صفوف فريق نيس الفرنسي، قادما من النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال هشام زكريا في تصريحات عبر برنامج كورة في ال90 الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد على إذاعة راديو 9090: المدافع في كرة القدم يحتاج لبعض الامكانيات من أجل التواجد في أوروبا ومنها السرعة، وهو ما ينقص عبد المنعم، وهذا ظهر خلال مباراة مارسيليا

وتابع مدرب وادي دجلة السابق، بأن حاليا مدرب نيس الفرنسي لا يدفع بعبد المنعم بسبب ظهوره بشكل بطئ عن باقي اللاعيبة في الدقائق الذي ظهر فيها منذ انضمامه للفريق وأخرها مباراة باريس سان جيرمان الذي لم يشارك فيها بالرغم من إصابة مدافع للفريق أثناء اللقاء.

مواد متعلقة

مصطفى شوبير يحرس مرمى الأهلي في لقاء الليلة أمام المقاولون

نيس الفرنسي يقدم عرضا رسميا لشراء محمد عبدالمنعم والأهلي يرد

مستجدات العرض الفرنسي لضم محمد عبد المنعم

بيرسي تاو يطلب الرحيل عن الأهلي وعرض فرنسي لعبد المنعم

بروتوكول تعاون بين نادي مصري وليون الفرنسي

مصدر: نادي نيس لم يقدم عرضًا رسميًا لـ محمد عبدالمنعم

التعليم‭ ‬فى‭ ‬مصر‭.. ‬المشاكل‭ ‬والحلول‭ ‬المقترحة

"صني الأكثر مبيعاً خلال 2023".. 4 جوائز جديدة لـ"نيسان مصر"
الجريدة الورقية