مدرب وادي دجلة السابق: محمد عبد المنعم غير مؤهل حاليا للتواجد في أوروبا

أكد هشام زكريا، المدير الفني السابق لفريق وادي دجلة، إن محمد عبد المنعم مدافع فريق نيس الفرنسي يحتاج الكثير للتواجد بشكل جيد في الدوريات الأوروبية.

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وانتقل محمد عبد المنعم إلى صفوف فريق نيس الفرنسي، قادما من النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال هشام زكريا في تصريحات عبر برنامج كورة في ال90 الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد على إذاعة راديو 9090: المدافع في كرة القدم يحتاج لبعض الامكانيات من أجل التواجد في أوروبا ومنها السرعة، وهو ما ينقص عبد المنعم، وهذا ظهر خلال مباراة مارسيليا

وتابع مدرب وادي دجلة السابق، بأن حاليا مدرب نيس الفرنسي لا يدفع بعبد المنعم بسبب ظهوره بشكل بطئ عن باقي اللاعيبة في الدقائق الذي ظهر فيها منذ انضمامه للفريق وأخرها مباراة باريس سان جيرمان الذي لم يشارك فيها بالرغم من إصابة مدافع للفريق أثناء اللقاء.