بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع

سجلت مؤشرات بورصة الكويت، ارتفاعًا في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 8-10-2024، ليغلق مؤشر السوق العام على ارتفاع 51.32 نقطة بنسبة بلغت 0.73 % ليبلغ عند مستوى 7035.74 نقطة، وذلك من خلال تم تداول 329.3 مليون سهم عبر 17728 صفقة نقدية بقيمة 62.5 مليون دينار كويتي.



وارتفع مؤشر السوق الرئيس 75ر112 نقطة بنسبة بلغت 82ر1% لينهي تداولاته عند مستوى 76ر6298 نقطة من خلال تداول 8ر249 مليون سهم عبر 10763 صفقة نقدية بقيمة 7ر29 مليون دينار.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 49ر37 نقطة بنسبة بلغت 50ر0 في المئة ليصل إلى 80.7570 نقطة من خلال تداول 4ر79 مليون سهم عبر 6965 صفقة بقيمة 8ر32 مليون دينار.

بورصة المصرية

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على الشركة الذكية للزجاج، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 12 مليون سهم بقيمة 5.8 مليون دولار، وصفقة على شركة علامنا للحلول المتكاملة بحجم تداول 498.3 ألف سهم بقيمة 49.8 مليون جنيه، وصفقة على شركة مون فيو للاستثمار العقاري والسياحي بحجم تداول 1.9 مليون سهم بقيمة 7.6 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 14.6 مليون سهم بقيمة أكثر من 65.9 مليون عبر تنفيذ 49 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات 6.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 77 مليار جنيه عند مستوى 2.172 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 919 مليون ورقة مالية بقيمة 6.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 145.7 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.54% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.54%، والعرب على 6.92%، واستحوذت المؤسسات على 34.73% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.26%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 49.6 مليون جنيه، 34.3 مليون جنيه، 236.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 287.4 مليون جنيه، 2.6 مليون جنيه، 30.2 مليون جنيه، على التوالي.