الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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المقاومة اللبنانية تتصدى بقوة لجيش الاحتلال وتجبره على مغادرة الأراضى

مقاتلون من حزب الله
مقاتلون من حزب الله

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من حاصبيا، إن العدوان الإسرائيلي لا يزال مستمرًا، ومتماديًا على كل المناطق اللبنانية، لافتًا إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي دخل الأجواء اللبنانية على ارتفاع منخفض.

وأضاف سنجاب، خلال تصريحاته عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الطيران الحربي استهدف عددًا من البلدات بشكل متزامن منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وحتى الآن هناك اعتداء واسع على منطقة الخيام وكفر كلا والعديسة، وأيضًا سهل مرجعيون في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني.

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الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على عدة بلدات جنوبي لبنان

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وأشار مراسل القاهرة الإخبارية من حاصبيا إلى أن قوات الاحتلال استهدفت عدة بلدات في عمق القطاع الشمالي، منوهًا بأن هذه الاعتداءات كانت متزامنة مع قصف مدفعي عنيف استهدف سهل الخيام ومنطقة الوزاني، وعددًا من المناطق.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية من حاصبيا أن المقاومة اللبنانية تُجبر جيش الاحتلال على مغادرة الأراضي اللبنانية، حيث حاول جيش الاحتلال التسلل برًا للأراضي اللبنانية لكن تم التصدي له من قبل المقاومة.

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