اليمن: تطهير 240 ألف متر من الألغام خلال أسبوع

ذكر مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن أنه تم تطهير نحو 240 ألف متر مربع من الألغام في اليمن خلال أسبوع.

وذكر المشروع - في بيان أذاعته الفضائية اليمنية - أنه أزال 1579 لغمًا أرضيًا وذخيرة غير منفجرة وعبوات ناسفة خلال الأسبوع الماضي، موضحًا أن الألغام المزالة شملت 1442 ذخيرة غير منفجرة و126 لغما مضادًا للدبابات، و6 عبوات ناسفة، و5 ألغام مضادة للأفراد.

وأشار إلى أن إجمالي ما تم نزعه وتدميره منذ بداية عمل المشروع في 2018، بلغ 463,673 لغماَ وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة في المناطق المحررة في اليمن.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أطلق في يونيو 2018، مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام والذخائر غير المتفجرة، بالتنسيق والشراكة مع البرنامج الوطني اليمني لنزع الألغام "يمك"لتطهير الأراضي اليمنية من حقول الألغام الأرضية.

وفي سياق آخر، أفادت منظمة الهجرة الدولية، بنزوح 24 أسرة يمنية خلال الأسبوع الماضي من عدة محافظات يمنية أغلبها لأسباب تتعلق بالمخاوف الأمنية.

وقالت المنظمة - في تقريرها الأسبوعي الذي أذاعته الفضائية اليمنية - إنها رصدت نزوح 24 أسرة تضم 144 فرداً خلال الفترة من 29 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر الجاري.

وأضافت أن حالات النزوح كانت من الحديدة وتعز وصنعاء، موضحة أن 54% من النازحين كانت المخاوف المتعلقة بالسلامة والأمن نتيجة للصراع هي السبب الرئيسي للنزوح، فيما كانت الدوافع الاقتصادية وراء نزوح ما يمثل 46%.

وأشارت إلى أن إجمالي النازحين في عموم البلاد ارتفع خلال الفترة من 1 يناير إلى 5 أكتوبر 2024، إلى 2,819 أسرة (16,914 فردًا).