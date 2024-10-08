محافظ الدقهلية يتفقد إنشاء جراج مجمع المدارس بمدينة طلخا

قام اللواء طارق محافظ الدقهلية بجوله تفقدية مفاجئة بمدينة طلخا اليوم تفقد خلالها الأعمال الجاريه بالباركينج الجاري انشائه بمنطقة مجمع المدارس للقضاء علي التكدسات المرورية، لعدم وقوف السيارات بالشارع المؤدي الي مجمع المدارس لتيسير حركة دخول وخروج باصات الطلاب وتيسير الحركه المرورية، وكلف مدير الإدارة العامه للمرور بتواجد أحد افراد الشرطه في منطقة مجمع المدارس طوال ايام الدراسه لتنظيم الحركه المرورية.



كما تفقد اللواء " مرزوق " أعمال رفع القمامة بشارع البحر الأعظم ووجه بوضع صناديق للقمامة بطول الشارع وتكثيف ورديات العمل لرفع كافة تراكمات القمامة.



وأيضا تفقد " المحافظ " عدد من منافذ بيع الخضار والفاكهة وشدد علي الإعلان عن الأسعار وعدم المغالاة في الأسعار وتوفير السلع والمنتجات بأسعار تنافسية وأمر بتحرير محاضر للمخالفين .



وكلف اللواء " مرزوق " السيد النخيلي رئيس مركز ومدينة طلخا بالتنسيق مع محمد حمص مدير إدارة المخلفات الصلبه بالمحافظه وشن حملة نظافة مكبرة بشوارع المدينة بمشاركة معدات الوحدات المحلية ورفع كافة تراكمات القمامه ومخلفات الهدم والبناء.



ووجه " المحافظ " لرئيس مدينة طلخا برفع كافة الاشغالات بشوارع المدينة لتحسين الصوره البصريه للمواطنين ، والتنسيق مع شرطة المرافق وعمل حملات اشغالات بصفه دوريه.