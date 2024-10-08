أساتذة الأورام يحذرون من ممارسات تفاقم الإصابة بالسرطان

حذر أساتذة علاج الأورام، من الإفراط في تناول الوجبات السريعة والمياه الغازية والتعرض المستمر للتلوث، باعتبارهم من الأسباب الأكثر شيوعًا في الإصابة بالأورام السرطانية، وأكدوا أن العامل المشترك للوقاية من الأورام المختلفة تتمثل في تناول نظام غذائي صحي، والتعرض للهواء النقي وتجب التدخين، والأهم هو محاولة البعد عن الضغط النفس بكافة صوره.

جاء ذلك خلال فاعليات المؤتمر السادس لجمعية أصدقاء مرضى الأورام"FOCAS" ، والذي عقد بالتعاون مع المبادرة الرئاسية لعلاج الأورام، والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وبحضور عدد كبير من خبراء وأساتذة علاج الأورام بمختلف الجامعات .

وفي كلمته أوضح الدكتور هشام توفيق، أستاذ علاج الأورام بكلية الطب جامعة طنطا، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى الأورام، أن المؤتمر يركز في جلساته المختلفة على خمس محاور، الأول: الجديد في مجال الأورام والعلاجات وأحدث التوصيات العلمية لسنة 2024 في أورام الكبد والقولون والرئة والبروستاتا والثدي والمثانة والدم.

وأضاف الدكتور هشام توفيق، أن المؤتمر ركز في محوره الثاني على دور الجمعيات الأهلية واستعراض نجاحاتها في مصر، مثل تجربة جمعيات: "مرسال و57357 وشفا الأورمان وجمعية فوكس"، فيما تضمن المحور الثالث استعراض نتائج المبادرات الرئاسية في مجال الأورام، أما المحور الرابع ركز على دور الذكاء الاصطناعي في التشخيص والعلاج لمرضى الأورام، والمحور الأخير هو إدارة النظام الصحي.

من جانبه، أوضح الدكتور أشرف بركات، أمين عام جمعية أصدقاء مرضي الأورام، واستاذ الأورام جامعة طنطا، أن المؤتمر في دورته السادسة استعرض أحدث التطورات العلمية في مجال التشخيص والعلاج للأورام المختلفة بالتركيز على أورام الثدي عند السيدات، الذي يشكل رقم واحد في الأورام لدى السيدات، مع مناقشة أورام المثانة والكبد والقولون.

وأضاف الدكتور أشرف بركات، أنه في جلسات المؤتمر تم استعراض طرق الوقاية وتقليل مخاطر الإصابة بالأورام، من خلال تجنب الضغط النفسي والوجبات السريعة والمياه الغازية، فضلا عن اتباع نظام صحي جيد يساهم في تعزيز الصحة العامة للشخص.

وتابع: المؤتمر أهتم بدور الجمعيات الأهلية في علاج مرضى الأورام من خلال التعاون فيما بينها ونقل ونشر الوعي بين المواطنين، إلى جانب استعراض دور المبادرات الرئاسية في الكشف المبكر وعلاج مرضى الأورام، والمميز في المؤتمر شرح وتسليط الضوء على استخدامات الذكاء الاصطناعي في المساعدة بالتشخيص ووضع بروتوكول علاجي مثالي بالتعاون وتوجيه الطبيب المتخصص.

فيما أوضح الدكتور عمرو الغنام أستاذ الأورام بجامعه طنطا وأمين صندوق الجمعية، أن هناك أنواع من السرطانات تحدث بسبب جينات وراثية، وأخرى نتيجة بعض السلوكيات غير الصحية، مثل التدخين، التوتر، الوجبات السريعة، السمنة، والمياه الغازية، مضيفا أن هذه العوامل أيضا تزيد وتسرع من وتيرة الإصابة بالسرطان حال كان الشخص لديه استعداد جيني.

وأكد أستاذ علاج الأورام، أن الإصابة بالسرطان في زيادة وتضاعف مضطرد بحول عام 2050، وهذا نذير خطر، ويجب العمل على توعية المواطنين للوقاية والحد من الإصابة منه، حيث يمكن الوقاية بنسبة 45% من السرطانات التي تحدث، مشيرا إلى أن نسب الوقاية من سرطان الرئة والقولون أعلى مقارنة بالسرطانات الأخرى.

وأشار الدكتور عمرو الغنام، إلى أن السبب المشترك في كافة السرطانات المختلفة، هي الوجبات السريعة والمياه الغازية والتلوث، مشيرا إلى أن العامل المشترك للوقاية من الأورام المختلفة وتتمثل في تناول أغذية صحية ونظيفة وهواء نقي، والبعد عن الضغط النفس.

جاء المؤتمر تحت رعاية وحضور، الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، والدكتور فؤاد هراس رئيس شرف جمعية أصدقاء مرضى الأورام"FOCAS" ، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لشئون المبادرات الرئاسية.

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