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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

منتخب الإمارات يستعد لمواجهة كوريا الشمالية وطاقم أردني يُدير اللقاء

منتخب الإمارات
منتخب الإمارات

 يستعد منتخب الإمارات الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره منتخب كوريا الشمالية بعد غد الخميس في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين في الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 لحساب المجموعة الأولى.

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وأدى منتخب الإمارات أمس أولى حصصه التدريبية في ملعب جامعة نيويورك بجزيرة السعديات بقيادة البرتغالي باولو بينتو وجهازه المساعد بمشاركة 26 لاعباً وهم : خالد عيسى ، علي خصيف ، خالد توحيد ، عدلي محمد ،خالد الهاشمي ، محمد العطاس ، كوامي  كويدو ، خليفة الحمادي ، زايد سلطان ، خالد الظنحاني ، عبدالرحمن صالح ،عبدالله ادريس ، علي سالمين ، يحيى نادر ، ماكنزي هانت ، عبدالله حمد ، طحنون الزعابي ، عصام فايز ، ماركوس ميلوني ، يحيى الغساني ، حارب عبدالله ، علي صالح علي ، فهد بدر ، فابيو دي ليما ، برونو أوليفيرا وكايو كانيدو.


وستتوجه بعثة منتخب الإمارات بعد مران اليوم إلى مدينة العين لأداء المران الرئيسي غداً على استاد هزاع بن زايد في تمام الساعة السادسة والنصف مساء ، ويسبق المران عقد المؤتمر الصحفي التقديمي بحضور المدرب وأحد اللاعبين.


 من جهة أخرى, عيّن الاتحاد الدولي لكرة القدم طاقم تحكيم أردني لإدارة المباراة بقيادة أدهم المخادمة (ساحة) محمد الخلف (مساعد أول) أحمد مؤنس (مساعد ثان) أحمد فيصل (حكماً رابعاً) عبدالله جمالي من دولة الكويت (حكم فيديو) ومواطنه هاشم الإبراهيم (حكم فيديو مساعد).

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