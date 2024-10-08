محافظ البحيرة تشهد احتفالية "روح أكتوبر للعبور نحو الجمهورية الجديدة"

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر ستظل مصدر فخر واعتزاز لكل مصري، وحافزاً للعمل والكفاح لترسيخ قيم الجمهورية الجديدة نحو مستقبل أفضل.

جاء ذلك خلال احتفالية "روح أكتوبر للعبور نحو الجمهورية الجديدة" التي نظمها نقابة الأئمة بالبحيرة بالتنسيق مع مديرية الأوقاف، وذلك بمجمع دمنهور الثقافي بحضور الدكتور حازم الديب - نائب محافظ البحيرة، واللواء حسن موافي - السكرتير العام، وأ كامل غطاس - السكرتير العام المساعد، وفضيلة الشيخ السيد عبد المجيد - وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور منصور أبو العدب - رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحيرة الأزهرية، والشيخ شعبان جلال نقيب الأئمة والشيخ حمدي الأطرش - مدير عام الوعظ بالبحيرة، والقس سيلا سامي - ممثل الكنيسة، وجمع كبير من الائمة والدعاه، وقيادات المحافظة التنفيذية والدينية، وعدد من أسر الشهداء.

أعربت الدكتورة جاكلين عازر عن سعادتها وفخرها بالمشاركة في هذه الاحتفالية الوطنية، مؤكدة أن ذكرى السادس من أكتوبر هي رمز للشرف والعزة والكرامة.

وأشارت إلى أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمضي قدمًا نحو مستقبل مشرق من خلال المشروعات القومية الكبرى والبنية التحتية الحديثة.

وفي كلمته، أعرب رئيس اللجنة النقابية للأئمة والدعاة عن شكره وتقديره للدكتورة جاكلين عازر لدعمها وتشريفها للحفل، مؤكدًا أن مصر ستظل دائمًا حصنًا منيعًا ودرعًا حاميًا للوطن العرب اجمع.

كما أكد وكيل وزارة الأوقاف في كلمته أن حرب أكتوبر كانت ملحمة عظيمة ومعجزة إلهية، أثبتت قوة وتماسك الشعب المصري، ووجه التحية لقواتنا المسلحه وشهدائها الابرار وأعرب عن فخره بعمله لسنوات طويله فى سيناء التى امتزجت رمالها بدماء الشهداء.

مشيرا إلى خطة مديرية الأوقاف لعمل ندوات توعوية بكافه مدن ومراكز المحافظة للتوعية بخطورة قتل النفس والانتحار وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.

كما تقدم القس سيلا سامى ممثل الكنيسة بالشكر لدعوته لهذا الحفل وتقدم بالانابة عن الانبا باخوميوس بخالص التهنئة للشعب المصري وأبناء المحافظة بمناسبة الذكرى ٥١ لإنتصارات أكتوبر التى امتزجت فيه دماء المسيحى والمسلم فى المعركة مؤكدا اننا كلنا اخوة ونسيج واحد.

و تضمنت الإحتفالية عرض فيلم تسجيلي بعنوان للمكتب الإعلامي بالمحافظة تحت عنوان "روح أكتوبر للعبور نحو الجمهوريةالجديدة"، الذي تناول تفاصيل معركة السادس من أكتوبر وعبور قناة السويس، وتحطيم أسطورة "الجيش الذي لا يُقهر".

كما ألقى اللواء محمد الصول، أحد أبطال حرب أكتوبر، كلمة مؤثرة تحدث فيها عن بطولات القوات المسلحة ودورها العظيم في تحقيق النصر وكذا بطولات رجال القوات المسلحة من ابناء المحافظة ومنهم المشير عبد الحليم أبو غزالة والعميد حسن ابو سعده قائد الفرقه الثانية مشاه التي دمرت ١٣٢ دبابة صهيونية، مؤكدا أنهم فخر لمحافظة البحيرة.

وفي ختام الاحتفالية، قامت الدكتورة جاكلين عازر، بتكريم عدد من أسر الشهداء، مؤكدة أن مصر ستظل دائمًا قوية بفضل تضحيات أبنائها وجهودهم في بناء وطن مزدهر ومستقبل واعد.