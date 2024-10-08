أغاني تونسية في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية 32

تشارك دولة تونس في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية 32، والتي تضم عدد مميز من نجوم الأغنية العربية وأصوات الاوبرا.

يقام الحفل في 13 أكتوبر على مسرح معهد الموسيقى العربية في 8 والنصف مساءً مع الفنانة مليحة التونسية بقيادة المايسترو عزيز المصري.

ويقام المهرجان على مسارح دار الأوبرا المصرية، منها: "المسرح الكبير، الصغير، الجمهورية، سيد درويش، النافورة، مسرح معهد الموسيقى العربية، مسرح أوبرا دمنهور، سيد درويش بالإسكندرية.

النجوم المشاركين بمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32

من النجوم المشاركين في الدورة الـ 32: الموسيقار عمر خيرت، مدحت صالح، لينا شماميان، تامر عاشور، أحمد سعد، وائل جسار، لطفي بوشناق، مروة ناجي، عاصي الحلاني، هاني شاكر، محمد محسن، فؤاد زبادي، علي الحجار، عبير نعمة، مي فاروق، ريهام عبد الحكيم، وعد البحري، همام إبراهيم، نادية مصطفى، أحمد جمال وآخرون.

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