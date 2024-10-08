مهرجان الموسيقى العربية 2024| ليلة مع أغاني منيرة المهدية

يعيش محبو الطرب الجميل ليلة من طراز خاص مع أغاني السيدة منيرة المهدية، على هامش فعاليات مهرجان الموسيقى العربية 32، التي تضم عدد مميز من نجوم الغناء العربي ومواهب الأوبرا.

موعد ليلة نزهة النفوس مع نانسي منير بأغاني منيرة المهدية وسيد درويش

يقام الحفل مع الفنانة نانسي منير في 12 أكتوبر على مسرح معهد الموسيقى العربية ، وستقدم ألبومها نزهة النفوس الذي يضم عدد من أغاني الزمن الجميل لكلا من لـ صالح أفندي عبد الحي، عبد اللطيف أفندي البنا والسيدة حياة صبري والشيخ سيد درويش، بجانب تقديم أغاني منيرة المهدية.

لمع اسم منيرة المهدية في غناء الطقطوقة والمواويل، فنالت ألقاباً عدة، سلطانة الطرب، أميرة الطرب، مطربة مصر. كانت المفتاح الذي ولجت به نانسي منير تلك الفترة، وصولاً لمغنين آخرين غير معروفين في الذاكرة الجمعية رغم قيمتهم الفنية والإنسانية الرفيعة.

ويقام المهرجان على مسارح دار الأوبرا المصرية، منها: "المسرح الكبير، الصغير، الجمهورية، سيد درويش، النافورة، مسرح معهد الموسيقى العربية، مسرح أوبرا دمنهور، سيد درويش بالإسكندرية.

النجوم المشاركين بمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32

من النجوم المشاركين في الدورة الـ 32: الموسيقار عمر خيرت، مدحت صالح، لينا شماميان، تامر عاشور، أحمد سعد، وائل جسار، لطفي بوشناق، مروة ناجي، عاصي الحلاني، هاني شاكر، محمد محسن، فؤاد زبادي، علي الحجار، عبير نعمة، مي فاروق، ريهام عبد الحكيم، وعد البحري، همام إبراهيم، نادية مصطفى، أحمد جمال وآخرون.