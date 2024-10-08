منطقة سوهاج الأزهرية تكرم أوائل الطلاب وحفظة القرآن الكريم

كرمت منطقة سوهاج الأزهرية، اليوم الثلاثاء، بقيادة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، أوائل الطلاب بالشهادات الأزهرية للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤م وحفظة القرآن الكريم وذلك في إحتفالية كبرى بقاعة الإحتفالات بديوان عام المنطقة، بحضور فضيلة الدكتور محمد حسني، مدير عام العلوم العربية والدينية، وفضيلة الشيخ محمد زكي، الأمين العام السابق للجنة العليا للمصالحات، وفضيلة الشيخ محمود الحويط، مدير عام منطقة الدعوة والإعلام الديني السابق، والعديد من مديري الإدارات وأولياءالأمور والطلاب، في إطار المبادرة الرئاسية "بداية"

بدأت الاحتفالية التي نظمتها إدارة رعاية الطلاب بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية وما تيسر من آيات الذكر الحكيم للطالب عبد الحميد الهلاوي، وتضمنت العديد من الفقرات المتنوعة والإنشاد الديني.

وخلال كلمته هنأ الدكتور أحمد حمادي، رئيس المنطقة الطلاب والطالبات الأوائل بما حققوه من تفوق ونجاح، مقدمًا الشكر لأولياء أمورهم على رعايتهم لابنائهم ودعمهم والحرص على تفوقهم ؛ فهم مثال يحتذى به يجب أن يقتدي به جميع الطلاب، واختتمت الاحتفالية بتكريم الطلاب والطالبات وتسليمهم شهادات تقدير وجوائز مالية وهدايا تذكارية.

وأوضح محمد جمال، مدير إدارة رعاية الطلاب أن التكريم شمل أوائل الطلاب بالشهادات الأزهرية بالمراحل التعليمية كافة ضم عدد (١١) طالبًا وطالبة بالمرحلة الثانوية و(٢٦) بالمرحلة الإعدادية و (٢٠) بالمرحلة الابتدائية و(٢٠) من حفظة القرآن الكريم و(١٧) طالب وطالبة من المتميزين في الأنشطة الطلابية.