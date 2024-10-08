"الرسائل العلمية والورقة البحثية" برنامج تدريبي بصيدلة سوهاج

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بكلية الصيدلة بجامعة سوهاج برنامج تدريبي عن كيفية كتابة الرسائل العلمية والورقةالبحثية بالتعاون مع إدارة رعاية الشباب، ذلك في اطار المبادرة الرئاسية "بداية"، بمقر الكلية بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن الجامعة تحرص بصفة مستمرة على تنظيم تلك الدورات التدريبية، وذلك من أجل صقل مهارات شباب الباحثين في مجال البحث العلمي ومساعدتهم على التقدم والمنافسة، للحصول على منح ومشاريع من مختلف الجهات المانحة، مؤكداً على أهمية البحث العلمي كأحد اهم ركائز التنمية ودفع قاطرة التنمية المستدامة في اتجاهها الصحيح.

وأضاف الدكتور علام عبدالمنعم القائم بعمل عميد الكلية، ان هذه الدورات التدريبية تأتي ضمن خطة وكالة الدراسات العليا بالكلية لدعم شباب الباحثين وتطوير البحث العلمي، من خلال تنظيم مجموعة من المحاضرات وورش العمل في تخصصات كتابة الأبحاث العلمية والنشر العلمي في المجلات والدوريات العالمية والمصنفة، إلى جانب دورات تدريبية عن استخدام المكتبة الرقمية.



واستعرض الدكتور ممدوح فوزى أحمد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والقائم بعمل رئيس قسم الكيمياء الصبدلية، والمحاضر بالدورة انه تم تنفيذ التدريب علي مدار يومين تناول اليوم الاول كيفية كتابة الرسائل العلمية والورقة البحثية، وأهم الفروق بينهم، أما اليوم الثاني تم استكمال الورشة بشرح مكثف عن كيفية تنسيق الرسائل العلمية بمعمل الحاسب الآلي بالكلية، مضيفاً أن الورشة استهدفت الهيئة المعاونة من المعيدين والمدرسين المساعدين من أقسام الكلية المختلفة.

وذكر الدكتور علاء غالب رئيس أسرة طلاب من أجل مصر أن التدريب اشتمل علي تعريف المشاركين بالطرق المختلفة للبحث العلمي، وكيفية تحديد مشكلة البحث، وأيضاً صياغة أهدافه وكتابة المقترح البحثي وخطة العمل، والتعريف بأهمية الأجزاء المختلفة للبحث والغرض منها وكيفية صياغتها وعرضها بالطريقة الملائمة على هيئة رسالة علمية.

وفي سياق متصل صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج انه في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية بداية لبناء وتنمية الإنسان المصري تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نظمت كلية الطب البشري بالجامعة قافلة طبية لخدمة الاطفال بمؤسسة البنين بحي الكوثر بالمحافظة، وذلك في إطار حرص الجامعة على تقديم الرعاية الصحية المجانية للمواطنين.

وقال الدكتور مجدي القاضي عميد الكلية ان القافلة تأتي في إطار حرص الجامعة على دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتقديم خدمات طبية لائقة ودعم المواطنين صحياً، حيث قامت القافلة بتوقيع الكشف الطبي، على مجموعة من أبناء دار الرعاية في مراحل عمرية مختلفة.

ومن جانبه اوضح الدكتور احمد فتحي النحاس وكيل الكلية لخدمه المجتمع وتنمّيه البيئة أن القافلة قامت باجراء الكشف الطبي علي ٣٥ طفلاً، وشملت تخصصات الأطفال، والعيون، والجلديه.وصرف الأدوية اللازمة لهم مجاناً.