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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

ريال مدريد يتمسك بالتعاقد مع أرنولد بعد أزمة الجبهة اليمنى

أرنولد
أرنولد

يستعد نادي ريال مدريد لتعزيز صفوفه بالتعاقد مع ترينت ألكسندر أرنولد، ظهير ليفربول، وذلك في الأشهر المقبلة.

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وذكرت تقارير صحفية أن ريال مدريد يخطط لإبرام صفقة أرنولد في يناير المقبل، و تأتي هذه الخطوة بعد تأكد غياب داني كارفاخال لنهاية الموسم بسبب الإصابة.

و وفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، كان النادي قد وضع خططًا للتعاقد مع ظهير أيمن جديد منذ بداية الموسم، ولكن إصابة كارفاخال أعطت أهمية إضافية لهذا الملف.
 

تفاصيل الصفقة

ينتهي عقد ألكسندر أرنولد مع ليفربول هذا الموسم، ويعتبر أحد الأسماء البارزة التي يسعى ريال مدريد لضمه، رغم عدم بدء المفاوضات بعد. يخطط النادي للانتظار حتى يناير لبدء المحادثات بشأن التعاقد معه مجانًا في الصيف المقبل.


ستعتمد استراتيجية ريال مدريد على تقييم أداء الفريق خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ليقرر ما إذا كان يجب تسريع الصفقة في يناير أو الانتظار حتى الصيف.


رغبة اللاعب

تشير التقارير إلى أن أرنولد يظهر رغبة قوية في الانتقال إلى ريال مدريد، خاصة بفضل العلاقة الجيدة التي تربطه بجود بيلينجهام، نجم الفريق الملكي.
 

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