عاجل
البنك المركزي ينفي إصدار ورقة فئة 200 جنيه
الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 41,965 شخصا

جرائم الاحتلال في
جرائم الاحتلال في غزة

كشفت مصادر طبية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41,965، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي، في السابع من أكتوبر الماضي.

txt

محكمة النتن.. نتنياهو بريء من جرائمه في غزة ( فيديو)

txt

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي أزمتي غزة ولبنان وقضية السد الإثيوبي

ووفقا لما أوردته وكالة الانباء الفلسطينية "وفا"،  فقد أضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 97,590 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 8 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 56 مواطنا، وإصابة 278 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

مواد متعلقة

محكمة النتن.. نتنياهو بريء من جرائمه في غزة (فيديو)

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي أزمتي غزة ولبنان وقضية السد الإثيوبي

قوات الاحتلال تنسف عددا من المنازل شمالي غزة

مستشار الرئيس الفلسطيني: دولة الاحتلال تسعى لاستمرار حرب الإبادة في غزة (فيديو)

خبير استراتيجي: نتنياهو فتح جبهة فى لبنان حتى يشتت الانتباه عن غزة

صورتها استحوذت على اهتمام العالم .. الذكريات الحزينة تلاحق سيدة من غزة
الجريدة الورقية