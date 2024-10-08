وكيل تعليم قنا يحيل مدير مدرسة أبو حزام الأعدادية المشتركة للتحقيق

أحال الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا مدير مدرسة أبو حزام الأعدادية المشتركة التابعة لادارة نجع حمادى التعليمية للتحقيق بمعرفة إدارة الشئون القانونية لعدم انتظام العملية التعليمية بالمدرسة ولإهماله في أداء مهام وظيفته، جاء ذلك خلال جولة تفقدية على عدد من مدارس ادارة نجع حمادى التعليمية اليوم الثلاثاء للاطمئنان على سير العملية التعليمية، رافقه خلال الجولة الدكتور عفت وزيرى مدير عام ادارة نجع حمادى التعليمية.

كما تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم مدرسة المناصرة الأبتدائية المشتركة.

وأشاد بجهود العاملين بالمدرسة وإخلاصهم وتفانيهم في عملهم وتحملهم الصعاب من أجل توصيل رسالتهم السامية للطلاب والارتقاء بالعلمية التعليمية وكذلك نظافة المدرسة والفناء والفصول وحجرات الأنشطة والمكتبة والمعامل وقاعات رياض الأطفال.

و أطمئن وكيل الوزارة على الطلاب، وتابع الفصول الدراسية من حيث الكثافات الطلابية داخل كل فصل في المدارس المختلفة. واطلع على قوائم الفصول وسجلات الحضور والانصراف والنظافة العامة للمدرسة، واستلام الكتب المدرسية.

كما تفقد السيد مدرسة عزبة البوصة للتعليم الأساسي بنجع حمادى وتابع الفصول الدراسية للأطمئنان على سير العملية التعليمية وانتظام الطلاب والمعلمين.

كما شدد وكيل الوزارة على الالتزام بتطبيق كافة اللوائح والقرارات الوزارية ومتابعة تسجيل غياب الطلاب وتطبيق التقييمات الأسبوعية والشهرية وكذلك الاهتمام بالإشراف العام بالمدرسة وتفعيله بكل دقة وجدية حفاظا على سلامة وأمن أبنائنا الطلاب. مؤكداً على أهمية توفير بيئة تعليمية مناسبة لجميع الطلاب.

مدير عام التعليم بأبوتشت يتابع انتظام الدراسة والانضباط الإداري بمدرسة ام حامد للتعليم الأساسي

من ناحية أخرى واصل المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمالي قنا جولاته الميدانية لمتابعة سير العملية التعليمية بتفقده اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر الجاري مدرسة أم حامد للتعليم الأساسي يرافقه احمد فندي مدير التعليم الإبتدائي وهاني الملقب مدير العلاقات العامة والإعلام وحدادي صابر مسؤول الأمن.

جاء ذلك بتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا تفقد مدير عام الإدارة الفصول الدراسية وقاعات رياض الأطفال وجحرات الانشطة والمعامل والمكتبة المدرسية والافنية ودورات المياة وتأكد من انضباط اليوم الدراسي والإلتزام بالتعليمات الوزارية الخاصة بتقليل الكثافة الطلابية من خلال متابعة القوائم بكافة الفصول واطلاع علي السجلات المدرسية وسجلات إعداد المعلمين والمعلمات وسجل زيارات الموجهين ووجه مدير عام الإدارة بضرورة تطبيق القرارات المنظمة للتقييمات وأعمال السنة مؤكداً على أداء الطلاب المهام الدراسية داخل المدرسة كما شدد على تطبيق لائحة التحفيز التربوى والانضباط المدرسى وذلك لتحقيق أهداف العملية التربوية والتعليمية وخلق بيئة مدرسية آمنة.

كما قام بمتابعة تفعيل مبادرة السيد رئيس الجمهورية "بداية" داخل قاعات رياض الأطفال والتي تهدف لترسيخ القيم اللازمة لبناء الإنسان.