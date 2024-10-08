جثة صغيرة داخل شوال تثير الذعر فى النهضة.. تفاصيل

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، على جثة صغيرة داخل شوال بمدينة النهضة، وتكثف الأجهزة من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

العثور على جثة طفلة داخل شوال بالنهضة

تعود تفاصيل عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد العثور على جثة طفلة داخل شوال بمنطقة النهضة وعلى الفور إنتقلت أجهزة أمن القاهرة لكشف الملابسات.

بالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة أن الطفلة بالغة من العمر 7 سنوات وتم العثور عليها داخل شوال بمنطقة النهضة وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.

فيما تفحصت الأجهزة الأمنية في القاهرة الواقعة لكشف هوية الطفلة والمتهم في الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.