تروسيكل ينهي حياة طفلة ويصيب شقيقتها بطما

لقيت طفلة في الثامنة من عمرها مصرعها إثر إصابتها باشتباه ما بعد الإرتجاج وإصابة شقيقتها طفلة في العاشرة من عمرها بجرح قطعي بالرأس تقيمان بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج صدمهما تروسيكل حال عبورهما الطريق بذات الناحية جرى ضبط التروسيكل وقائده ونقل الجثة والمصابة لمستشفى أسيوط الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة طما بلاغًا بوجود حادث تصادم ومصابين بدائرة المركز .

إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير تروسيكل قيادة "أحمد . م . ع . م" 18 سنة طالب يقيم دائرة المركز إختل مقود التروسيكل بيده وإصطدم بكلاً من :- الطفلة "رحمة . ع . ا . ع" 8 سنوات تلميذة وشقيقتها الطفلة "ياسمين . ع .ا . ع" 10 تلميذة ومقيمتان دائرة المركز حال عبورهما الطريق بذات الناحية .

نتج عن الحادث إصابة الأولى باشتباه ما بعد الإرتجاج والثانية بجرح قطعي بالرأس وتم نقلهما لمستشفى أسيوط الجامعي وتوفيت الأولي عقب وصولها .

وبسؤال قائد التروسيكل ووالدة الطفلتين "سحر . ع . ف . م" 30 سنة ربة منزل تقيم بذات الناحية قررا بمضمون ما سبق وإتهمت الأخيرة قائد التروسيكل بالتسبب فـي الحادث ونفت الشبهة الجنائية .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

وفي سياق آخر استقبل مستشفى أخميم المركزي طفلة في السادسة عشرة من عمرها تعاني من تشنجات عصبية تقيم بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج مصابة بحالة إعياء شديد إثر تناولها جرعة دواء زائدة حال تواجدها بالمنزل وجرى حجزها بقسم النساء بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء صبري صالح عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بورود إشارة لمركز شرطة أخميم من المستشفى المركزي بوصول الطفلة "منه . ا . ح . ع" 16 سنة طالبة تقيم بدائرة المركز مصابة بحالة إعياء شديدة إدعاء تناول جرعه دوائية زائدة .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال والدها "أيمن . ح . ع . ا" 43 سنة صاحب محل يقيم بذات الناحية أفاد بأنه أثناء تواجد نجلته بالمنزل تناولت جرعه دوائية زائدة من عقار خاص بها لمعاناتها من تشنجات عصبية ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك ونفى الشبهة الجنائية .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .