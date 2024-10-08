تأجيل محاكمة مرتضي منصور فى تهمة سب محامى النادي الأهلي

قررت محكمة جنح العجوزة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، لاتهامه بسب وقذف المستشار محمد عثمان محامي النادي الأهلي وذلك عبر برنامج زملكاوي لجلسة 4 نوفمبر المقبل.

وحملت القضية رقم 10475 لسنة 2024 جنح العجوزة.

وكان المستشار محمد عثمان محامي النادي الأهلي أقام دعوى قضائية يتهم خلالها مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق بسبه وقذفه والنيل من سمعة وذلك عبر فيديو بتاريخ 13 أكتوبر 2023، والذي عرض على قناة نادي الزمالك ببرنامج زملكاوي.