في مثل هذا اليوم من 48 سنة 8 أكتوبر 1976 أقيم أول عيد للفن في مصر بحضور الرئيس السادات.

وشهد هذا اليوم تكريم عدد من كبار الفنانين منهم عميد المسرح العربي الفنان الراحل يوسف وهبي والفنان الكبير زكي طليمات وسيده الشاشه العربيه فاتن حمامة والنجم الشاب في ذلك الوقت الفنان محمود ياسين نظرا لمشاركته الفعاله في بطوله عدد من الافلام التي عبرت عن نصر اكتوبر العظيم.

يوسف وهبي

السادات يكرم يوسف وهبي ومحمد عبد الوهاب وفاتن حمامه ومحمود يس في اول عيد للفن

وكان من الغريب في هذا العيد عدم تكريم العندليب الراحل عبد الحليم حافظ الذي رحل بعد اشهر قليله من هذا العيد هذا العيد استمر الاحتفال به طوال عصر الرئيس السادات ولكنه الغي في عصر الرءيس مبارك لاسباب غير معروفه وتم تكريم عدي كبير من الفنانين حتي عام 1980 اخر عيد شهده الرئيس الراحل السادات.

السادات يعطي حافزا جديدا للمبدعين من الفنانين

جدير بالذكر ان الرئيس السادات كان يعتز كثيرا بالفن والفنانين وكان يؤمن بالدور المؤثر للفن في زمن الانتصارات والانكسارات شهد الفن في حقيبه السبعينيات طفره هائله خاصه عقب نصر أكتوبر وتوهج حليم وورده وفايزه ونجاه والعبقري بليغ حمدي اضافه للعملاق محمد عبد الوهاب.

كان الاحتفال بالفن والفنانين حافزا لهؤلاء للفنانين للمزيد من الإبداع والإنطلاق لفن اكثر عمقا وتاثيرا وكان للرئيس الراحل صداقات عديده مع مجموعه من الفنانين منهم عبد الوهاب وحليم ويوسف وهبي وعادل امام ومحمود يس وحسين فهمي ونورا الشريف وغيرهم.