ننشر مجهودات قطاع أمن المنافذ خلال24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط(3) قضايا.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة : ضبط (4) قضايا.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2948) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (40) قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (230) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية: ضبط (3) قضايا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

ضبط عدد (3) قضايا إتجارفى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش-كمية من مخدرى"الهيروين، الشابو")..بحوزة (4 متهمين).

ضبط (4) قطع سلاح نارى.. عبارة عن (بندقية خرطوش –3 فرد محلىوطلقة).

تنفيذ عدد (813) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط عدد (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرةوالأسلحة النارية .. ضُبط خلالهم(7 كيلو جرام لمخدر الحشيش–8,500 كيلو جرام لمخدرالبانجو- 11 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- كمية من مخدر الهيروين).. وكذا (3 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (5 متهمين"لهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ..