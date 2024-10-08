تشييع جثمان ماجدة محاربة السرطان بالمنوفية "عانت قسوة الزوج وحرمان من الأبناء"

شيع المئات من أهالي قرية سبك الأحد التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية ، اليوم الثلاثاء، جثمان محاربة السرطان «ماجدة علي» البالغة من العمر 34عام، إحدى أشهر مريضات السرطان بقرية سبك الأحد التابعة لمركز أشمون، عقب وفاتها مساء أمس بعد صراع طويل مع المرض.

وانطلقت الجنازة من مسجد القرية عقب صلاة الظهر ، بحضور عدد كبير من أصدقائها وجيرانها ممن ارتبطوا معها بعلاقات قوية.

نقل جثمان محاربة السرطان من القاهرة للإسماعيلية

وكانت «ماجدة على »توفيت مساء أمس الإثنين اليوم بمعهد الكبد بمحافظة المنوفية ، بعد نقلها الي الرعاية المركزة بعد تعرضها لجلطة بالقدم وتدهور حالتها، بسبب خطورة حالتها الصحية، حيث دخلت العناية المركزة اول أيام هذا لأسبوع .

«قسوة الزوج وحرمانها رؤية أبنائها وجوزها »

وقالت سيدة تدعي أم أحمد نجلة عمها المقربة لـ«ماجدة»، إنها أصيبت قبل 3 سنوات بمرض السرطان بدأت الإصابة بالثدي الأيسر، وأجرت عدة عمليات جراحية وزوجها أنفق عليها لمدة سنه، وبعد ذلك لم يتحمل مرضها واتي بها الي منزل والديها قائلاً لهم زوجتوني واحدة مريضة علي حد قولها إلا أنه داهمها المرض بشراسه من حزنها علي نفسها واضافت أن زوج ماجدة حرمها رؤية أبنائها وتسبب في دخولها المستشفى.

وأضافت في تصريحات لـ«لبوابة الوفد»، أن «ماجدة » تزوجت منذ 11عام وانجبت ابنتين وهما ريهام ورقيه زوجها لم يتحمل مرضها علي الرغم من أنه لايتحمل نفقات العلاج كانت العمليات والعلاج تجري «لماجدة »بقرار علاج علي نفقة الدولة

كان فقط يتحمل أجرة التنقل من المنوفية الي القاهرة

حالة من الحزن في المنوفية



وسادت حالة من الحزن بمحافظة المنوفية لوفاة ماجدة ربيع، ونعاها العديد من أصدقائها وأهالي المحافظة على صفحاتهم الشخصية بـ«فيسبوك»، حيث قالت سيدة تدعى رانيا شطا: «حبيبتي يا بنتي أنتي الله محبب فيكي خلقه كلهم أنت عبرة تدرس ونعم الصبر على البلاء الطاقة الإيجابية والابتسامة في وجه كل البشر والله قلبي زعلان عليك لكن أمر الله، الدنيا كلها بتدعي لك يا بنتي أنا بحبك في الله وعمري ما هنساكي في دعائي».

كما قال هشام عفت: «خلصت المعركة يا هبة وانتصر المرض الخبيث، لكن طول عمرك كنتي قوية لكن إرادة الله وحده، محاربة السرطان الضاحكة الجميلة المبتسمة توفيت إلى رحمة الله، البطلة ربنا يصبر والدتك ويعين أبنائك ومتخافيش عليهم».

بينما قالت مروة الخطيب: «ربنا يرحمك يا جميلة يا جدعة، ربنا أراد يكون ليكي أثر في الدنيا وسيرة طيبة، الكل يحزن من قلبه على فراقك، لكن لا نقول إلا ما يرضي الله».

وفاة ماجدة محاربة السرطان بالمنوفية داخل معهد الكبد

كان قد أعلن ليلة أمس خبر وفاة، ماجدة محاربة السرطان، بعد أيام من استجابة اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية لاستغاثتها ، بسبب ظروفها المعيشة وقسوة زوجها، وقرر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية توجيه مساعدات إنسانية عاجلة، وتحويلها لمعهد الكبد للخضوع للعلاج.

وفاة ماجدة محاربة السرطان بالمنوفية

وتدهورت حالة ماجدة محاربة السرطان ودخلت العناية المركزة وتوفيت منذ قليل، بعد معاناة من المرض.

وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، استقبل بمكتبه بالديوان العام ماجدة مريضة السرطان ووالدتها بنت قرية سبك الأحد بأشمون تبلغ من العمر 34 عامًا وتعول طفلتين

وخلال لقائه، قرر محافظ المنوفية صرف مساعدة مالية عاجلة تساعدها علي تحمل نفقات علاجها، ومواد غذائية ولحوم وشنط مدرسية وكوتشيات لأولادها نظرًا لظروفها المعيشية الصعبة من أجل توفير حياة كريمة لها، كما كلف المحافظ هاتفيًا مدير معهد الكبد بشبين الكوم بحجزها بالمعهد وتوفير كافة الرعاية الصحية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها، مؤكدًا علي زيارته الشخصية للحالة ومتابعته لما تم من إجراءات للاطمئنان عليها، موجها إدارة العلاقات العامة باصطحاب الحالة وتسهيل كافة الإجراءات.

وخلال اللقاء أعربت المواطنة عن سعادتها بحرص المحافظ على التواصل معها والاستماع إلى شكواها وتلبية مطالبها ومحاولة تخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهلها.

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية أن مكتبه مفتوح أمام جميع المواطنين للاستماع لشكواهم ومطالبهم، مؤكدا حرصه على التواصل المستمر والفعال مع أبناء وأهالي المنوفية للتعرف على مشاكلهم والإسهام في إيجاد الحلول المناسبة لها وتقديم المساعدة والدعم لذوي الظروف الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية