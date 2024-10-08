إصابة 5 طلاب في انقلاب سيارة ملاكي بالمنصورة

أصيب 5 طلاب بارتجاج وكسور متفرقة بالجسم، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق كوبري جامعة المنصورة، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي أعلى كوبري جامعة المنصورة، باتجاه طلخا، ووجود مصابين.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة كل من "أحمد حسن عبدالرؤوف" 18 سنة، مقيم بالمحلة الكبرى، باشتباه ما بعد الارتجاج، و"عبدالله محمود" 20 سنة، مقيم بمحلة دمنة مركز المنصورة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"محمود محمد" 19 سنة، مقيم بكفر الدبوسي مركز شربين، بكسر بالساعد الأيسر وكسر بالعمود الفقري، و"محمود محمد الزامل" 19 سنة، مقيم بالمنصورة، باشتباه ما بعد الارتجاج، و"مصطفى وائل 19 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، وجميعهم طلاب بجامعة المنصورة.

كما تبين أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة، حيث اختلت عجلة القيادة في يد السائق ما أدى لإنقلابها، وتم نقل المصابين لمستشفى المنصورة التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وجارالعرض على النيابة العامة للتحقيق.

وفي سياق آخر قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة تشكيل عصابى بتهمة انتحال الصفة، والتخصص في تهكير صفحات المواطنين على موقع التواصل الإجتماعي الـ "فيس بوك" والاستيلاء عليها، وذلك لجلسة 22 أكتوبر.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، إخطارًا من قسم شرطة قصر النيل، يفيد بورود عدة بلاغات من المواطنين بقيام "هاكرز" بالاستيلاء على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعى " الفيس بوك" وانتحلوا صفتهم وطلبوا من أصدقائهم تحويل أموال لهم.

وبإجراء التحريات تمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، من ضبط المتهمين بمنطقة قصر النيل، وبمواجتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات وأمرت بحبس المتهمين، ثم أحالتهم لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها الاسبق.

كما أصيبت طالبة بكسور وكدمات في مختلف أنحاء الجسد، عقب سقوطها من الطابق الثاني أثناء تركيب ستارة في بلكونة شقتها، حيث اختل توازنها وسقطت في الشارع، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بسقوط طالبة من علو بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء قيام طالبة بتركيب ستارة بالطابق الثاني بشرفة الشقة محل سكنها اختل توازنها وسقطت في الشارع ما أسفر عن إصابتها، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.