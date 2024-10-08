أزمة بين مانشيني وعلي البليهي تثير الجدل في المنتخب السعودي

تتجلى أزمة جديدة في المنتخب السعودي تحت إشراف المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، بعد استبعاد علي البليهي، مدافع الهلال، من قائمة الأخضر لمواجهة اليابان والبحرين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

الأزمة

أعلن مانشيني يوم الخميس الماضي عن قائمة المنتخب التي ستخوض المباراتين، ورغم أن البليهي يُعتبر من الركائز الأساسية في تشكيلة الأخضر، إلا أن اسمه لم يظهر في القائمة. ووفقًا لتقارير برنامج "برا 18" على قناة SSC السعودية، فإن قرار استبعاد البليهي يعود لأسباب فنية بحتة.

الأداء الأخير

يبدو أن الأداء الذي قدمه البليهي في المباراة الأخيرة أمام الصين كان له تأثير كبير على قرار مانشيني. حيث لم يقنع المدرب الإيطالي بمستواه، مما أدى إلى استبعاده من المعسكر، وهو ما أثار التساؤلات حول العلاقة بين المدرب واللاعب.

إيقاف محمد كنو

إضافة إلى أزمة البليهي، تلقى الاتحاد السعودي لكرة القدم خطابًا من الفيفا يفيد بإيقاف محمد كنو لثلاث مباريات، بعد تلقيه بطاقة حمراء مباشرة في المباراة نفسها. وهذا يزيد من تعقيد الأمور بالنسبة للمدرب الإيطالي، الذي يواجه تحديات كبيرة في اختيار تشكيلته.

الأزمة بين مانشيني وعلي البليهي تُظهر التوترات المحتملة داخل المنتخب، وتطرح تساؤلات حول مستقبل اللاعب مع الفريق. في الوقت نفسه، يتطلع المشجعون إلى معرفة كيف ستؤثر هذه الأوضاع على أداء المنتخب في المباريات المقبلة.