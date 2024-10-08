اطلاق قوافل طبية بغرب الاسكندرية ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الانسان

نظمت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، قافلة طبية بوحدة صحة الأسرة بالعجمي، (البحرية الهانوفيل) بمنطقة العجمي الطبية والتي تبعد 19 كم عن أقرب مستشفى، مستشفى العامرية العام. جاء ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" ومبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان و الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية وتحت إشراف الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وادارة الطب العلاجي و ادارة القوافل الطبية بوزارة الصحة و السكان

وقالت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية، إن القافلة ضمت 7 تخصصات (باطنة- أطفال- نساء- تنظيم أسرة- جراحة- أسنان- جلدية)، وشارك فيها 40 من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت إلى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 949 مريضا من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 9 حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وأضافت الدكتورة رشا جبريل، منسق القوافل العلاجية، أنه تم خلال القافلة إجراء 255 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و165 تحليلًا بمعمل الطفيليات علاوة على فحص و166 من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لـ 314 مواطنا من أهالى المنطقة في عدد من الموضوعات الصحية.

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