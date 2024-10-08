رئيس "بدر" يتفقد المرحلة الثالثة لمشروع زهرة العاصمة

تفقد المهندس محمد عبدالعزيز عامر رئيس جهاز مدينة بدر، بعض الأحياء والمشروعات الجاري تنفيذها، منها المرحلة الثالثة لعدد 295 عمارة لعدد 7080 وحدة سكنية بـ (زهرة العاصمة) بالامتداد الشرقي لسكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما تفقد مشروعات الخدمات الجاري تنفيذها بالمرحلة الثالثة من وحدة صحية وسوق تجاري وحضانة الجاري تنفيذهم وقام سيادته بالتنبيه المشدد علي الشركات المنفذة بالالتزام بكافة الشروط والمواصفات الفنية للمشروع والالتزام بالمواعيد والبرامج الزمنية المحددة لتسليم المشروع من العمارات والخدمات

كما تفقد عامر، طريق الروبيكي بدءاً من طريق السويس حتى طريق جينفه حيث تابع موقف متابعة التعليمات السابقة لإعمال الصيانة الدورية وأعمال النظافة وأعمال مرامات الاسفلت وقطعيات الطرق وأعمال التطوير من أعمال زراعة ولاند سكيب واعمال الكهرباء وشدد عامر، على متابعة الأعمال والشركات العاملة كما نوه بسرعة نهو الملاحظات المطلوبة في أسرع وقت من أعمال طرق وزراعة وكهرباء.

قام عامر، بالمرور على مشروع 92 عمارة لعدد 2208 وحدة سكنية نموذج ذو الطابع المميز الجاري تنفيذه وذلك لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع.

كما قام بالمرور على العمارات وأعمال الطرق وأعمال التطوير من أعمال الزراعة وأعمال اللاند سكيب وأعمال الكهرباء

كما أكد القائمين على الأعمال من (مسؤولي الجهاز ومسؤولي الشركات) بضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحدد لها للوصول بالمدينة إلى المظهر اللائق.